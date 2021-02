Réal Madrid : Sergio Ramos donne de ses nouvelles

Opéré avec succès le samedi dernier des suites à une blessure au genou, le défenseur espagnol Sergio Ramos donne de ses nouvelles via une vidéo postée sur les réseaux sociaux ce lundi.

«Bonjour tout le monde, je suis de retour à la maison. Finalement, c’est mon tour de passer au bloc, personne n’aime être dans cette situation. Dieu merci, tout s’est bien passé, s’est réjoui le champion du monde 2010. C’était une recommandation médicale et je n’avais pas le choix. Je suis très content de la tournure que cela a pris et j’essaierai de revenir le plus vite possible pour aider l’équipe. Il reste encore beaucoup de temps devant moi. Je tiens également à remercier le docteur et toute son équipe pour l’excellent traitement et le travail effectué lors de l’opération», a laissé entendre le capitaine des Merengues pour rassurer ses fans.