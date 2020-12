Real Madrid – Polémique : «Les arbitres font partie du jeu»

Après avoir traversé une période de crise de résultats, le Real Madrid a réenclenché la marche avant ! Forts de leur série en cours, les Merengue ont logiquement fait la loi dimanche soir sur la pelouse d’Eibar (3-1). Une rencontre qui aura toutefois été émaillée par un fait d’arbitrage.

Sur une remise de la tête de Kike, Sergio Ramos a touché le ballon du coude. Après examen à la VAR, l’arbitre de la rencontre a décidé de ne pas sanctionner l’action d’un penalty qui aurait pourtant pu permettre aux Armeros de recoller à 2-2 à la 81e minute. Un fait de jeu qui a relancé l’éternel débat sur l’arbitrage supposé Pro-Real Madrid en Liga, et sur lequel Ronald Koeman a été sollicité.

En conférence de presse, l’entraîneur du FC Barcelone a affirmé que l’action de Sergio Ramos aurait du être sanctionnée d’un penalty. Une prise de position à laquelle Zinédine Zidane a été invité à répondre ce mardi : «Cela me dérange parce que je ne m’embrouille jamais avec les arbitres, ils font partie du jeu et ils font aussi bien ou mal les choses, comme les joueurs et comme tout le monde, ici et dans la vie.

C’est une tâche difficile et compliquée. Je ne parle même pas des paroles de Koeman. Nous avons un match très important demain et c’est tout ce à quoi nous pensons.» Ce bras décollé de Sergio Ramos n’a pas fini de faire parler.