Real Madrid : «Nous pouvons être très fiers de ce que les garçons ont accompli», Zinédine Zidane

Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, a tiré un bilan positif de la victoire de son équipe face à Levante (2-0), ce dimanche, même s’il estime qu’elle peut mieux faire.

Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid vainqueur de Levante 2-0) : «Nous pouvons être très fiers de ce que les garçons ont accompli. Nous venons juste de commencer et nous avons gagné trois matches et fait un match nul. Que pouvons-nous demander de plus ? Nous avons eu beaucoup d’opportunités en seconde période et ils en ont eu aussi. Mais c’est normal car nous voulions presser haut sur le terrain et ils se sont créé deux ou trois grosses occasions à cause de cela.

J’aurais aimé marquer le deuxième but plus tôt, si nous y étions parvenus, cela aurait changé le match. Ce match ne me laisse pas de mauvaises sensations. Nous savons que nous pouvons nous améliorer et concéder moins d’occasions. Nous allons nous concentrer sur le positif qui est que nous avons trois points de plus, un clean sheet et nous sommes tous heureux.»