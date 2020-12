Real Madrid : «Nous en sortons tous renforcés, Zidane comme les joueurs», Karim Benzema

Double buteur contre le Borussia Mönchengladbach (2-0) ce mercredi soir, Karim Benzema a permis au Real Madrid de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Interrogé à l’issue de cette victoire, il n’a pas caché sa satisfaction.

«C’est un bon match pour nous, pour le chemin que nous devons prendre. Chaque match est une finale car les adversaires sont très forts. Pourquoi on ne joue pas toujours comme ça ? On essaie de le faire, on prépare bien toutes les rencontres. C’est juste que parfois il nous manque ce brin de chance pour marquer des buts. Aujourd’hui c’était un bon match pour gagner en confiance. Nous en sortons tous renforcés, Zidane comme les joueurs. C’est la voie à suivre. Si nous jouons toujours comme nous l’avons fait aujourd’hui… (…) Je suis là pour aider l’équipe. Que ce soit comme un neuf ou comme un dix», a indiqué Karim Benzema, dans des propos relayés par Real-France.