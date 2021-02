Réal Madrid : mauvaise nouvelle pour Sergio Ramos

Les informations ne sont pas bonnes pour Zidane cette saison. Le technicien français sera privé de son géant défenseur pour plusieurs semaines victime d’une malaise au genou gauche.

Gêné au genou gauche depuis plusieurs semaines, Sergio Ramos était absent à l’entraînement depuis des jours. Une absence qui a laissé présager une rechute pour l’Espagnol, qui souffre toujours de douleurs au ménisque du genou gauche, l’empêchant ainsi de revenir en forme.

Et à en croire les informations du journaliste Miguel Diaz, le défenseur de 34 ans va se faire opérer du ménisque du genou gauche ce samedi et pourrait donc être absent six à sept semaines.

Véritable coup dur pour Zinedine Zidane qui va se passer des services de son géant défenseur. Il fera sans lui certainement pour la ligue des champions et surtout pour des matchs en Liga.