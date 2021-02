Real Madrid, les tatouages de Sergio Ramos : que signifient-ils ?

Mme Tina Lawson a eu des mots très aimables pour Jay-Z à la suite de son accord commercial monumental avec le géant du luxe LVMH.

Lundi 22 février, Mama Tina s’est rendue sur Instagram pour féliciter Hov d’avoir vendu 50% de sa société Armand de Brignac à LVMH dans une démarche sans précédent.

Dès le début, Mme Lawson n’a pas tardé à mentionner le contrecoup que son gendre a reçu à la suite de son nouveau poste dans la NFL et comment il a montré et prouvé avec le temps.

«C’est une lettre d’amour à mon gendre Shawn Carter», a-t-elle commencé. «La raison pour laquelle j’ai été amené à écrire ceci était parce que récemment, au Super Bowl, nous avons été témoins de l’hymne national America the Beautiful et du divertissement à la mi-temps, tous des noirs super talentueux !!! Tout le monde était ravi! Chaque personne qui a interprété Jazmine Sullivan, elle et le week-end ont tous tué leurs performances et fait briller Black Excellence et nous sommes tous fiers. Je ne pouvais pas m’empêcher de me souvenir quand J a pris la responsabilité du divertissement au Super Bowl, et a dit que les choses ne changeraient jamais à moins que nous ayons quelqu’un à l’intérieur qui pourrait prendre des décisions. Quelqu’un au sommet. J’ai lu toutes les choses horribles que les gens disaient en le qualifiant de sell-out et en le détestant beaucoup.

Elle a poursuivi en évoquant son service de streaming TIDAL et en notant que tant d’autres préféreraient soutenir Apple, qui n’appartient pas à Black.

«Il lui a fallu beaucoup de courage et beaucoup d’argent, de sueur et de larmes pour démarrer Tidal», a-t-elle ajouté. «Tidal, a le meilleur son et est un excellent service de streaming. J’essaie vraiment de soutenir toutes les entreprises noires, mais beaucoup préfèrent soutenir Apple. Un jour, je prétends que nous cesserons d’être des crabes dans un tonneau. Nous nous soutiendrons mutuellement. Il y a de la place pour tout le monde.

Elle a conclu en célébrant la nouvelle entreprise – mais ne pouvait pas conclure sans apparemment jeter un peu d’ombre pour avoir trompé Beyoncé en mentionnant comment Hov «a admis publiquement que vous avez commis des erreurs».

«Mais aujourd’hui, Jay, je vous salue, vous et votre dernière entreprise en vendant 50% de votre Champagne Co à LVHM», a déclaré Mme Lawson. «Vous êtes un mauvais frère et j’espère que vous continuerez à ouvrir la voie à d’autres comme vous l’avez fait dans le passé !! Et j’ai vu tant de fois une gentillesse et une générosité si extrêmes que les gens ne savent même rien! Vous êtes un vrai homme qui a admis publiquement que vous avez commis des erreurs de manière très courageuse et classe! Vous avez à votre tour influencé la culture des jeunes hommes noirs. Vous êtes un frère de Bad Ass. Je t’aime tellement!!»

Kevin Hart a également envoyé des mots gentils pour la nouvelle entreprise. Découvrez son message ci-dessous.