Real Madrid : le poste de Zinedine Zidane en menace !

Ronaldo est toujours positif au coronavirus.

Ses fans qui attendaient avec impatience ses retrouvailles avec Lionel Messi Ronaldo doivent encore patienter.



Et pour cause, la star qui était positive il y a une semaine, est toujours testé positive au coronavirus et manquera le choc face au FC Barcelone, mercredi prochain.



D’après les informations relayées par la presse portugaise, notamment le journal Correio de Manha ce jeudi, le nouveau test coronavirus de Cristiano Ronaldo s’est avéré positif.

Le joueur est toujours malade et restera donc en observation pendant au moins une semaine.