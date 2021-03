Réal Madrid : le point de presse de Zinedine Zidane avant Elche

Ce vendredi, l’entraîneur tricolore des merengues a tenu une conférence de presse d’avant match contre Elche. Zinedine Zidane a évoqué la forme des joueurs du Real Madrid et sur la course au titre.

Après son nul de ce week-end face à Atlético de Madrid (1-1) le Réal Madrid se doit de se relancer contre Elche ce week-end. Au classement, il est derrière le FC Barcelone (56 points, 2ème) et l’Atletico de Madrid (59 points,1er) avec 54 points, au rang 3eme. En conférence de presse ce mardi, Zinedine Zidane a abordé certains points du match.

«Il n’y a pas de matchs piège cette saison en Liga. Le classement ne veut rien dire. Elche est une bonne équipe qui a fait beaucoup de bons matchs. Nous devons faire un bon match pour prendre trois points. Nous savons ce que nous avons à faire. (…) Nous n’avons pas en tête le fait qu’Elche soit un adversaire inférieur ou que nous allons gagner facilement. Si nous voulons nous battre pour le titre, nous ne pouvons pas perdre plus de points», a déclaré l’entraîneur français.

«Nous avons un peu de retard au classement mais il reste douze journées et toutes les équipes peuvent gagner ou perdre des points. Nous savons que nous avons du retard et que nous devons continuer de travailler. Nous allons y croire jusqu’à la fin. Tant qu’il y aura des probabilités d’être champions, nous allons travailler et y croire», a assuré Zidane sur la course au titre.

Zidane a aussi confirmé que Sergio Ramos et Eden Hazard auront du temps de jeu samedi : «Ils peuvent avoir du temps de jeu, nous en sommes très content. L’idée est qu’ils jouent quelques minutes. (…) Hazard va bien, il est à 100% physiquement et il va bien mentalement. Il a surpassé les blessures et les douleurs. Il va bien, il sera avec nous et j’espère qu’il pourra jouer.»

«Eden a eu des problèmes, il n’avait jamais eu de longues blessures avant de venir au Real Madrid. Ici, il a eu beaucoup de problèmes. Mais quand il sera de retour en forme, il va être impressionnant. Je m’adresse aux supporters : quand un joueur n’est pas à 100% c’est compliqué, mais il va faire les choses bien ici», a assuré Zidane sur Eden Hazard.