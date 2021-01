Réal Madrid : La Réaction chaude de Zidane après sa défaite houleuse

Au micro de L’Equipe, l’entraîneur français s’est exprimé sur son élimination à la Supercoupe d’Espagne.

«On est mal rentré dans notre match. Prendre deux buts rapidement…Nous avons fait des erreurs à la relance. On a été plus agressif en seconde période, on a pressé plus haut mais ça n’a pas suffit», a-t-il déclaré avant d’aborder la performance de Hazard.

«Il doit reprendre confiance, jouer un bon match et marquer un but. Nous savons qui il est et il faut être patient. Il joue et nous sommes avec lui. Nous devons tourner la page et continuer à travailler.»