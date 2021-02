Réal Madrid : Isco demande à quitter le club cet hiver !

Antoine Griezmann dithyrambique Messi et veut qu’il reste au FC Barcelone.

Impliqué sur 9 buts lors de ses 8 derniers matchs pour Barcelone, Antoine Griezmann a marqué 5 buts et réalisé 4 passes décisives, surtout à l’endroit de Lionel Messi. Une parfaite communication qui pousse le Français à se prononcer sur l’avenir de La Pulga.

«Nous apprécions les matchs de Messi. C’est une légende et j’espère qu’il sera possible de continuer à regarder ses matchs ici et qu’il nous aidera à gagner», a souligné l’attaquant français avant d’expliquer les ambitions du Barça en championnat.

«Il reste encore beaucoup de matchs à disputer. Nous devons nous frayer un chemin et essayer de gagner tous les matchs manquants. À la fin, nous verrons ce qui va se passer.»