Réal Madrid : Iker Casillas défend Zinedine Zidane !

Le Français actuellement est au bord du précipice avec sa chaise qui dandine, mais d’après son ancien coéquipier, il mérite de rester à son poste pour relever le défi.

Si Zinedine Zidane peut compter sur le soutien de ses poulains comme Modric, Ramos et Marcelo sans oublier son ancien coéquipier Christian Karembeu, il peut aussi s’adosser contre Iker Casillas qui le défend aussi.

L’ancien gardien du Réal Madrid à palmarès richissime, s’est prononcé sur la situation actuelle de Zinedine Zidane actuellement sur la sellette avec Florentino Pérez.

D’après l’espagnol, Zidane mérite bien de rester à la Casa Blanca. Il en profite pour l’encenser parce qu’il connaît bien ses qualités et sait de quoi il est capable.

«Zizou est un entraîneur magnifique, un bon ami et fera tout son possible pour que Madrid soit le plus haut possible», a-t-il déclaré à AS. Reste à savoir si Florentino fera diligence.