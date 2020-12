Real Madrid : «C’est une triste nouvelle», Zinédine Zidane réagit au décès d’Houllier

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo s’est prononcé sur cette nouvelle mésaventure de Neymar et a jugé que le numéro 10 du PSG était lui-même fautif.

«La blessure, il la cherche. Il n’a pas à faire ça ! Tout le match il s’embrouille avec (Leo) Dubois. Franchement, c’est une attitude de sale mec. Il est stupide. Pourquoi il fait ça Neymar ? Mettons qu’il soit indisponible deux mois, qu’il rate les huitièmes de finale. Il t’a qualifié en étant bon lors des deux derniers matches de la Ligue des champions. Tu as le Neymar que tu as payé pour être le taulier de ton équipe. Mais si après tu ne l’as pas et tu ne le récupères pas pour la Ligue des champions, la balance est presque négative», a pesté Daniel Riolo.