Real Madrid – Benzema déclenche les alarmes : surcharge dans l’adducteur gauche

«Je suppose qu’ils l’ont déjà dit à Zidane. Le Real Madrid n’est pas une ONG. Pour le travail humanitaire, il a eu et a fonctionné d’une manière inégalée et depuis quelques années maintenant une fondation dans laquelle des projets sont menés avec succès dans le monde entier et là où les besoins sont les plus grands.

Persister dans l’idée des rotations, de la distribution des minutes sous couvert de la gestion des vestiaires et avec une foi inébranlable que certains acteurs se rapprochent de ce qu’ils étaient est voué à l’échec.

Zidane est confronté à un dilemme remarquable que nous verrons comment il résout. Il est clair que pour se rendre en mai frais et disputer les titres, il doit reposer ses joueurs en novembre. Mais plus certains joueront à l’automne, moins il y aura de fleurs au printemps. Ce n’est pas qu’il n’y a pas d’option pour l’équipe B, c’est qu’elle complète à peine l’équipe A.

Courtois ne peut plus tout arrêter. Sans Mendy il n’y a pas de paradis, Varane s’est volatilisée à Manchester, cette version allégée de Casemiro est toujours indispensable et de là au nord une étincelle de Benzema est sauvée et rien d’autre.

Nous pouvons dédier les lignes que nous voulons au terrible arbitrage de Gil Manzano. Parce que c’était le pire arbitrage de la saison. Ils le récompenseront avec plus de rendez-vous et il profitera de la pause pour courir un marathon, sa passion cachée pour laquelle il semble plus doué ces derniers temps que pour signaler des fautes qui se terminent par des buts.

Mais c’est tricher, tricher et trouver des excuses. Fuyant l’auto-demande qui a rendu cette génération formidable avec un membre qui est déjà pour l’Inter, mais Beckham est à Miami.

Avec quinze jours de pause à venir, la performance de l’équipe ne se justifie en rien. Parce que c’est une autre. Zidane décide et hier il a mal décidé. Mais les joueurs jouent et certains ne le font plus même dans le match de jeudi. Parce que les choses ont mal tourné, même celui qui n’a aucun engagement envers son équipe, Karim Benzema, a été blessé.

Messi chez Barsa, équipe chez Atleti, illusion chez Real. Et quoi à Madrid? Pour le moment, seul le souvenir de ce que c’était.»