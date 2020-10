Real Madrid : «À cause de Cristiano et au fil des années j’ai changé de jeu», Benzema

Karim Benzema (32 ans) s’est exprimé sur sa cohabitation avec Cristiano Ronaldo (35 ans), sur le front de l’attaque du Real Madrid, jusqu’en 2018.

«Il m’a beaucoup parlé, car il connaissait un peu le français. Il m’a dit que tout ce dont j’avais besoin, je pouvais lui dire, mais c’était difficile pour moi de m’ouvrir. À cause de Cristiano et au fil des années j’ai changé de jeu, parce qu’il était là. À Lyon, c’est moi qui ai marqué… Maintenant, je touche plus le ballon. Parce que bien sûr, j’avais un garçon à côté de moi qui marquait comme le triple, il a donc fallu s’adapter», a déclaré l’attaquant français lors d’une interview donnée à Universo Valdano.

Benzema s’est montré particulièrement efficace, depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Depuis l’été 2018, il a marqué 58 buts et délivré 23 passes décisives en 105 apparitions.