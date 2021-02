RDC : les déplacements des diplomates soumis à des nouvelles règles

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est livré mercredi 24 février à un réquisitoire anti-occidental devant les Nations unies, dénonçant entre autres leur «égoïsme» ou leur volonté de «profiter» politiquement de la pandémie de coronavirus.

«Malheureusement, malgré la pandémie et le besoin évident de consolider nos efforts, certains de nos partenaires occidentaux refusent de reconsidérer leur ligne égoïste et d’abandonner leurs approches coercitives», a-t-il déclaré dans un discours devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU donné en vidéoconférence.

Selon lui, les capitales occidentales ont «le désir de profiter de la pandémie pour punir les gouvernements indésirables», notamment en refusant la suspension des sanctions économiques dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Il a également estimé que la pandémie avait «exacerbé de vieux problèmes comme le racisme et la xénophobie», estimant que «les manifestations aux États-Unis et en Europe ont exposé les inégalités systémiques de ces pays».

Lavrov a enfin dénoncé «l’intolérance aux points de vue alternatifs» de «ceux qui prêchent la liberté d’expression dans le monde entier depuis des décennies», visant en particulier la récente interdiction dans les pays baltes et en Ukraine de chaînes de télévision russes, et les réseaux sociaux américains. Ceux-ci, a-t-il assuré, «manipulent ouvertement l’opinion publique en interdisant ou censurant les contenus».

La Russie et les pays occidentaux sont à couteaux tirés depuis plusieurs années et s’opposent sur de nombreux dossiers, de l’Ukraine à la guerre en Syrie. Le récent empoisonnement de l’opposant Alexeï Navalny, et son emprisonnement à son retour en Russie, ont encore amplifié ces divisions.

Moscou dénonce notamment les sanctions occidentales qui visent la Russie depuis son annexion de la Crimée ukrainienne, et celles frappant d’autres pays comme le Venezuela ou l’Iran.

Avec AFP