RDC : «le recensement, c’est pour les gens qui veulent déraper pour prolonger le mandat», Martin Fayulu

Le président de l’Engagement citoyen pour le développement (Ecidé), Martin Fayulu, se dit sceptique en la capacité des institutions du pays d’organiser un recensement «efficace». Il l’a déclaré lors d’une interview accordée à Actualite.cd, ce vendredi 09 Octobre 2020.

«Le processus du recensement ne peut être efficace que si et seulement si, on fait l’activité correctement (…) vous allez recenser les gens à Minembwe ? Vous allez recenser à Rutshuru où ont fait le Kidnapping ? (…) Je suis contre le recensement, comme nous l’avons été en 2015, rappelez-vous la semaine du 19 au 26 janvier 2015 où nous avons marché pour dire non au recensement. Le recensement c’est pour les gens qui veulent déraper pour prolonger le mandat»,a déclaré Martin Fayulu

Pour rappel, au cours d’une interview accordée à Actualite.cd, le Directeur général de l’Office national d’identification de la population (ONIP), Richard Ilunga, avait déclaré que l’identification de la population va «au-delà même des élections».

«L’ONIP n’est pas une structure politique qui doit fonctionner aux rythmes des suspicions des politiciens, les uns envers les autres. L’importance de l’identification va au-delà même des élections. Même si le temps ne joue pas envers nous, le chronogramme contenu dans notre plan opérationnel démontre clairement, à ce jour, que la CENI peut compter sur l’ONIP pour lui donner un fichier électoral à temps, donc avant janvier 2023, ce qui signifie que les élections ne pourraient pas être retardées par l’identification mais plutôt elles en seraient crédibiliser», avait-il dit.