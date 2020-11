Raphaël Varane : le défenseur s’enflamme totalement après la victoire de la France

Au micro de TF1, le défenseur central de l’équipe de France Raphaël Varane n’a pas boudé son plaisir ce samedi, après un succès décisif au Portugal (1-0), qui assure aux Bleus de finir en tête de leur groupe en Ligue des Nations.

«On est content de la victoire et de la manière. On a eu le bon état d’esprit, de solidarité. On aurait pu marquer en première mi-temps. On a des occasions mais on a été solides et solidaire car ils ont été dangereux dans le jeu aérien. Ils ont réussi à mettre du danger devant le but mais on a répondu présent. On a été solide et solidaires.

Le Final 4 était l’objectif depuis le début. On voulait gagner pour s’assurer la qualification mais surtout la manière. On est vraiment satisfait ce soir. C’est notre match référence sur les derniers mois, on a vu de tout, des bonnes choses, de bien combiner, de bien défendre tous ensemble. On va pouvoir s’appuyer sur sa pour se projeter vers les prochaines échéances.»