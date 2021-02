Ramos, le suivant : comme Figo et Cristiano Ronaldo, les légendes du Real Madrid qui sont parties à cause de Florentino

Le président Florentino Perez ne se soucie pas du statut au Real Madrid et n’a aucun problème à laisser partir les légendes s’il estime que ce n’est pas bon pour le club.

Florentino Perez est un personnage autoritaire qui, en tant que président, a donné au Real Madrid beaucoup d’argent aussi bien ou pas, a été dépensé. Il est têtu et ne démissionnera jamais un seul cent s’il ne le trouve pas utile. Et Sergio Ramos quittera probablement le club à la fin de la saison à cause de cela.

Mais le capitaine actuel ne serait pas la première légende à quitter le Real Madrid à cause de lui. Il y a plus de cas comme ça. Le premier concernait Fernando Hierro. Il est parti en 2003 après 14 ans dans le club car Florentino a décidé de ne pas prolonger son contrat.

Vicente Del Bosque, qui venait de remporter le championnat en tant que manager de cette équipe, est allé dans le même sens. Figo était le suivant, partant pour l’Inter après avoir déclaré «je pense qu’ils ne veulent pas me renouveler».

Iker Casillas, en 2015, a également été expulsé. Son contrat expirait, Keylor Navas venait d’être signé et Florentino voulait David De Gea, donc le renouvellement ne s’est jamais produit et il est parti à Porto après un adieu émotionnel, où il a pris sa retraite après avoir survécu à une crise cardiaque.

Et le dernier, Cristiano Ronaldo : il s’est senti déçu par Florentino après le scandale des impôts, tandis que les Portugais espéraient que le club le protégerait comme le FC Barcelone l’a fait pour Lionel Messi . Il est allé voir le président et il lui a dit: «Si vous venez avec une offre de 100 millions, je vous laisserai partir». Et CR7 a signé pour la Juventus .

Maintenant, Ramos a toutes les chances de rejoindre cette liste de légendes qui sont parties à cause de ce président. Le Paris Saint-Germain sera probablement sa nouvelle équipe et si les choses se passent comme prévu, il jouera avec Messi .