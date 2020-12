Quique Setien : «Je ne regrette pas mon passage à Barcelone»

Dans la soirée de ce mardi 29 décembre 2020, le club catalan reçoit l’équipe de Eibar pour le compte de la 16e journée en Liga. Découvrez les compositions probables des deux équipes.

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte en février 2020 où le FC Barcelone avait corrigé l’Eibar 5 but à 0. Ainsi, si le même scénario pourrait se répéter ce mardi, il permettra à Koeman et les siens de grimper un peu plus au sommet du classement général.

Mais, l’Eibar 17e au classement est visiblement un peu plus en forme et pourra rendre la tâche difficile aux Blaugranas s’ils ne mettent pas un peu de réalisme dans leur prestation.

Voici les compositions probables :

FC Barcelone : Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Junior; Busquets, De Jong; Griezmann, Pedri, Coutinho; Braithwaite

Eibar : Dmitrovic; Pozo, Burgos, Oliveira, Bigas; Edu Expósito, Diop, Sergio Álvarez; Pedro León, Inui, Kike García

Stade : Camp Nou

Heure : 19h15 (heure locale)