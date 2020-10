Qui a fait fuir Trump de l’hôpital luxueux avec bureaux présidentiels?

Trump confiné, Biden conforte son avance… S’il a quelqu’un qui profite de la cacophonie dans la gestion de la crise qui secoue la maison blanche. C’est naturellement Joe Biden, le démocrate.



Le candidat démocrate de 77 ans, a effet conforté son avance dans les intentions de vote après le débat de la semaine dernière face à Donald Trump qui s’enfonce tout seul. Il évolue à son rythme avec précaution.

Mieux, Joe Biden décuple l’écart sur Trump dans les intentions de vote en vue de l’élection présidentielle du 3 novembre. Car une nette majorité d’Américains estiment que le président aurait pu éviter de contracter le coronavirus s’il avait pris l’épidémie plus au sérieux, montre un sondage Reuters/Ipsos publié ce dimanche.



L’avance du candidat démocrate sur le sortant républicain atteint dix (10)points au niveau national, un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis plus d’un mois, selon cette enquête réalisée les 2 et 3 octobre.

Pour enfoncer davantage le Républicain, l’ancien vice-président de Barack Obama a rappelé lundi le très lourd bilan de la pandémie aux Etats-Unis aux propos rassurants de Donald Trump.



«J’ai vu un tweet qu’il a fait, ils me l’ont montré, il a dit «Ne laissez pas le Covid contrôler vos vies». Allez dire cela aux 205.000 familles qui ont perdu quelqu’un», a déclaré l’ancien vice-président américain, visiblement en colère, depuis la Floride, l’un des Etats-clés de cette élection.



«Maintenant qu’il a le temps de tweeter des messages de campagne, je vais lui demander ceci: écoutez les scientifiques, soutenez le port du masque», avait-il dit auparavant.