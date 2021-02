Quelques heures avant le Super Bowl LV, Jennifer Aniston a partagé un souvenir amusant d’amis

La belle blonde a réalisé une publication sur son compte Instagram qui a ébloui ses followers.

Sans aucun doute, Jennifer Aniston est devenue au fil des ans l’une des artistes les plus importantes de l’industrie cinématographique où elle a clairement montré qu’elle avait un grand talent à la fois pour la comédie et la réalisation.

En plus de cela, il faut ajouter qu’elle a une grande beauté qui ajoute quotidiennement de plus en plus d’adeptes dans toutes les régions du monde qui ne cessent de louer tout ce qu’elle fait.

De son côté, l’ex-partenaire de Brad Pitt a acquis une renommée internationale en jouant le rôle de Rachel Green dans la série télévisée Friends qui a commencé à être diffusée dans les années 1990.

Il a duré 10 saisons et s’est terminé en 2004. Grâce à ce grand travail, il a obtenu des rôles répétés dans les films les plus rentables d’Hollywood.

Quelques jours après avoir eu 52 ans le 11 février, Jennifer Aniston est la propriétaire d’une grande beauté et c’est ce qu’elle a réalisé, comme elle l’a déclaré à plusieurs reprises, avec une alimentation stricte et équilibrée et avec une routine d’exercice qu’elle effectue au quotidien. pour ne pas perdre le tonus musculaire de votre silhouette.

Alors qu’il y a quelques années, précisément en octobre 2019, la talentueuse actrice a rejoint Instagram où elle a été vue très active en train de télécharger des photos et des vidéos d’elle-même ainsi que son travail répétitif.

Dans ce réseau social, Jennifer compte plus de 36 millions de followers qui réagissent instantanément à chaque publication d’elle avec des millions de likes et des milliers de commentaires.

Tenant compte du fait que le Super Bowl LV a été joué hier, le protagoniste de «Une femme menteuse» n’a pas voulu être laissé de côté et partagé dans l’une de ses histoires Insta un fragment de la célèbre série «Friends» où elle est vue et le reste des protagonistes jouent au football américain.