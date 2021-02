Que s’est-il passé la première nuit de Kourtney annonçant sa nouvelle relation et Kim Kardashian annonçant son divorce

Kourtney Kardashian était magnifique dans une tenue transparente noire qui montrait un soutien-gorge en dessous alors qu’elle rejoignait sa sœur Kim Kardashian, qui avait l’air incroyable dans une tenue verte, et des amis pour dîner dans un restaurant japonais.

Kourtney Kardashian, 41 ans, et Kim Kardashian, 40 ans, ont été stupéfaits lors de leur dernière sortie le 23 février et c’était vraiment mémorable!

La sœur aînée a porté un haut transparent noir avec un soutien-gorge noir en dessous et un pantalon noir alors qu’elle rencontrait sa jeune sœur et ses amis, dont La La Anthony, 39 ans, et Jonathan Cheban, 47 ans, à Matsuhisa à Beverly Hills, en Californie.

Elle a également montré du maquillage sur le point, y compris un fard à paupières rose alors que ses longues mèches ondulées étaient vers le bas et se séparaient au milieu. Comme Kourtney, Kim portait une tenue accrocheuse qui consistait en une robe ajustée vert clair à manches longues qui descendait jusqu’aux chevilles.

Elle a associé le look à des talons ouverts et enveloppants verts et a également eu ses longs cheveux ondulés tout en accessoirisant avec plusieurs colliers.

Kourtney, Kim et le reste du groupe ont été photographiés en train de se mêler à une table alors qu’ils étaient à l’intérieur du restaurant japonais et semblaient avoir le temps de leur vie.

La petite amie de Travis Barker, 45 ans, qui n’a pas été vue lors de la sortie, a été vue en train de rire et de faire des grimaces choquées en conversant avec ses copains. Jonathan s’est également rendu sur son Instagram pour partager quelques photos de la nourriture exotique qu’il avait commandée au restaurant.

La soirée amusante se déroule au milieu de Kourtney et Kim faisant la une des journaux récents pour leur vie romantique. Kourtney vient de confirmer sa nouvelle relation avec son ami de longue date Travis le 16 février et Kim a demandé le divorce de son mari de près de sept ans, Kanye West, 43 ans, le 19 février.

Bien qu’il s’agisse de deux situations très différentes, il est bon de savoir que les deux sœurs peuvent encore passer du temps ensemble. En ce qui concerne la romance de Kourtney et Travis, une source nous a dit que c’était «passionné» et «amusant».