Qu’arrivera-t-il au manoir de 60 millions de dollars de Kim Kardashian et Kanye West maintenant que leur divorce est officiel

Il y avait de grands espoirs pour Kim Kardashian et Kanye West d’arranger les choses et de rester ensemble. Mais c’est officiel: «Kimye» est maintenant de retour à Kim et Ye. Une ode à la maison bizarre de 60 millions de dollars de Kim Kardashian et Kanye West à Hidden Hills.

Kim Kardashian, 40 ans, a officiellement demandé le divorce après sept ans de mariage avec Kanye West, 41 ans. Après des mois de spéculation, son avocate en divorce Laura Wasser a déposé les papiers le vendredi 19 février.

Tout au long de leur relation, Kim Kardashian et Kanye West ont été témoins de beaucoup de choses, y compris le design intérieur de leur maison à Hidden Hills. Les futurs ex ont acheté la propriété pour près de 20 millions de dollars en 2014, peu de temps après avoir échangé leurs vœux.

Il a fallu près de six ans pour rénover et vaut maintenant environ 60 millions de dollars. La maison a honoré la couverture de mars 2020 du magazine Architectural Digest – et a fait des ondes de choc sur Internet lorsque les fans l’ont décrite comme «vide» et «monochromatique».

La photo en vedette pour l’article de couverture montrait un escalier incurvé beige sur fond de tons neutres. Les neutres semblaient être le thème du reste de la maison. Bien que l’on ne sache pas comment ils vont diviser les actifs, faisons un voyage dans le passé de la maison «Kimye».

Kanye West a déclaré à AD que son inspiration provenait d’une métamorphose de la maison de la banlieue McMansion en monastère belge futuriste. Kim Kardashian a admis à contrecœur qu’elle ne connaissait pas grand-chose aux meubles avant de rencontrer Kanye.

Kim Kardashian a admis qu’être avec Kanye West a été une éducation extraordinaire. Elle a dit qu’elle était vraiment fière de savoir ce que nous avons et pourquoi c’est important. Le couple a fait appel à l’illustre créateur et créateur de goût belge Axel Vervoordt. L’idée? Pureté.