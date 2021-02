Quand le Barça avait rejeté Mbappé au détriment de Dembélé

Lors d’une émission, Junio Minguella, agent de joueurs proche du Baça a révélé une anecdote choquante sur le FC Barcelone qui avait recalé le dossier de Kylian Mbappé en 2017 au détriment de Ousmane Dembélé.

Si c’était fait, le triplé ne serait pas encaissé ce mardi. Le club catalan a loupé sa chance d’avoir un bon attaquant doté d’une vitesse de croisière, un véritable TGV. Alors qu’il quittait L’AS Monaco, Mbappé avait été proposé aux Culés comme remplaçant, mais ses derniers ont refusé en préférant Dembélé, ancien joueur de Dortmund.

«J’ai expliqué qu’en 2017, quand Kylian était encore à Monaco et qu’il avait décidé de partir, il avait plusieurs options sur la table comme vous pouvez l’imaginer. Les principales émanaient du Real, du Barça et du PSG. A cette époque, comme vous le savez, Monaco privilégiait un départ à l’étranger pour ne pas renforcer un concurrent direct.»

«Comme au Real, il y avait déjà le trio Bale-Benzema-Ronaldo, ce n’est peut-être pas l’endroit idoine à ce moment-là pour permettre l’explosion de Mbappé. Et au Barça, Neymar venait de partir, il y avait donc une formidable ouverture pour les dirigeants barcelonais», raconte l’agent Junio Minguella.

«Ils ont discuté avec le joueur et sa famille, ils étaient d’accord pour venir si Neymar allait à Paris. Du coup à partir de là on a essayé de trouver un accord avec Vasilyev, le président monégasque et on est arrivé à un deal à 130 millions + 25 de bonus. Malheureusement la direction et les directeurs sportifs barcelonais ont pensé à ce moment-là que la position et le style de jeu de Ousmane Dembélé collaient mieux avec celui du Barça que Mbappé, qui lui jouait à droite, au même poste que Messi.»

Minguella explique que le Barça a étudié cette éventualité : «Le vice président de l’époque, Javier Bordas, avec lequel j’ai discuté sur Whatsapp et dont j’ai mis la capture d’écran sur Twitter, poussait pour choisir Mbappé. Il expliquait qu’on ne pouvait absolument pas rater l’occasion de le faire alors que tout était réuni.»

«Il disait qu’en plus de réaliser un coup incroyable d’un point de vue sportif, signer Mbappé c’était aussi la garantie de mettre un gros coup sur la tête du Real Madrid qui suivait le joueur depuis longtemps et qui le voulait à tout prix.»

La direction barcelonaise était très sceptique et l’un de ses membres estimait que Mbappé était trop cher. »Cette expression pourrait se traduire par “Qu’est-ce qu’a fait Mbappé jusque-là pour valoir aussi cher ?”. L’idée de cette phrase c’était de minimiser les performances et l’importance du joueur». Et voilà ! Aujourd’hui, Mbappé est devenu une star, un phénomène qui est sur le point de botter Barça hors de la Champions League.