Quand ce pasteur enseigne à ces fidèles comment tromper leur femme sans se faire attraper

Si l’église est un lieu où on éduque les couples, celle-ci en a un autre objectif : briser les foyers. Au Ghana, un pasteur enseigne aux hommes mariés au cours d’une célébration de mariage comment ils peuvent cocufier leur femme avec tact sans qu’elle ne le sache jamais.

Francis Antwi, populairement connu sous le nom de révérend Obofour, est le pasteur ghanéen dont il s’agit. il a demandé à ces fidèles mariés de garder toutes ses escapades sexuelles avec d’autres maîtresses privées.

Le révérend a tenu ces incroyables propos en officiant une cérémonie de mariage. Et selon lui, ce sont les hommes sages qui agissent ainsi.

«Tout homme sage triche sans que sa femme ne le sache. Chaque homme sage éteint son téléphone lorsqu’il arrive à la maison. Tout homme sage ne dérange pas sa femme jusqu’à ce qu’elle contracte une pression artérielle élevée. Tout homme qui respecte sa maison ne parle pas aux autres femmes en présence de sa femme.»

«Chaque homme sage enregistre les noms de ses copines genre “propriétaire de ciment”, etc. pour éviter d’être pris. Par exemple, si je marche en ville avec ma femme et que je rencontre ma maitresse, je ne sourirai même pas. J’aurai un visage impassible», a-t-il dit avant de rappeler qu’aucun homme sur la terre ne peut être fidèle à une seule femme.

«Aucun homme ne pourra jamais me dire qu’il n’a jamais été infidèle à une femme. Aucun homme ne peut fièrement frapper sa poitrine et dire qu’il n’est jamais sorti avec plus d’une femme à la fois. C’est un mensonge, j’appelle ça un concert. De quoi parlez-vous?»

Alors que plusieurs passages de la Bible nous enseignent que l’adultère est un péché que le Seigneur déteste et condamne (Exode 20:14; 1 Corinthiens 6:18; Hébreux 13: 4).