Quand Adama Traoré dépassait Alexander avec une vitesse de croisière

Dans un entretien avec Goal, Trent Alexander-Arnold a raconté comment il voyait Adama Traoré, qu’il décrit comme un joueur inhumain à cause de sa vitesse.

La force, la puissance et la vitesse de Adama Traoré continue d’étonner plus d’un, surtout les joueurs de la Premier League. À cet effet, Trent Alexander-Arnold a fait une confidence à Goal sur la prise de vitesse que l’espagnol lui a infligé il y a quelques temps.

«Ce n’est pas humain la facilité qu’il a à changer de direction en pleine course. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant qu’en jouant contre lui. Il y a toujours des gens plus rapides que soi-même, mais lui avec la force qu’il a je ne peux rien faire… Je me souviens de la saison dernière, quand ils sont venus à Anfield. Il a fait demi-tour et il m’a passé, je n’avais jamais ressenti ça avant», a-t-il expliqué.