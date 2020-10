Qualité de l’air : Bruxelles renvoie la France devant la justice de l’UE

L’ex-premier ministre malaisien, Mahathir Mohamad, a critiqué vendredi Twitter et Facebook pour avoir supprimé des messages incendiaires dans lesquels il affirmait le droit des musulmans à tuer des millions de Français.

«Au cours de leur histoire, les Français ont tué des millions de gens. Beaucoup étaient musulmans. Les musulmans ont le droit d’être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres du passé», avait écrit Mahathir Mohamad, 95 ans, peu après l’attentat survenu à Nice, sans y faire référence.

Mahathir Mohamad a expliqué vendredi que ses commentaires avaient été mal interprétés et sortis de leur contexte et qu’il voulait surtout souligner que les musulmans n’avaient jamais cherché à venger les injustices qui leur avaient été faites.

Facebook et Twitter «doivent au moins me laisser expliquer et défendre ma position», a-t-il estimé. «D’un côté, ils ont défendu ceux qui montrent des caricatures insultantes du prophète Mahomet (..) au nom de la liberté d’expression», a-t-il dit.

«De l’autre ils ont supprimé (mon message disant) que les musulmans n’avaient jamais cherché vengeance pour les injustices commises envers eux dans le passé». Ni Facebook ni Twitter n’ont répondu à ces explications de Mahathir Mohamad.

L’ex-dirigeant avait dans le passé déjà fait scandale avec des déclarations controversées sur les juifs et les homosexuels. Il a été le premier ministre de Malaisie, pays à majorité musulmane, jusqu’à la chute de son gouvernement en février.

Avec AFP