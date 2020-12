PSG : Thomas Tuchel limogé, coup de tonnerre à Paris

Une belle victoire 4-0 contre Strasbourg venait pourtant de solder une moitié de saison en demi-teinte. Et pourtant. Le PSG vient de se séparer son entraîneur Thomas Tuchel, a appris Le Parisien, confirmant les informations de nos confrères de Bild et de L’Equipe. Le contrat du coach allemand devait se terminer dans six mois, en juin 2021.

Cette décision du club de la capitale aurait-elle un rapport avec une drôle d’interview donnée par Tuchel à la chaîne allemande, Sport 1? Dans celle-ci, il se désolait de la dimension politique des arcanes du PSG, loin de fonctionner comme une grande équipe, selon lui. Des propos qui n’étaient pas passés inaperçus en interne.

Après le succès de mercredi soir, l’Allemand de 47 ans avait rétropédalé, évoquant une «blague». «On a parlé, mais ce n’était pas autorisé de ma part», avait-il objecté. «En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports? Où est mon rôle d’entraîneur dans un tel club maintenant?», avait-il entre autres déclaré à Sport 1.

Ces derniers temps, les relations entre Thomas Tuchel et le club s’étaient tendues. Depuis l’été, le courant ne passait plus avec Leonardo, et un départ du coach à l’issue de son contrat faisait figure d’hypothèse la plus probable. Le natif de Krumbach serait d’ailleurs dans le viseur de trois grands clubs européens, dont Manchester United.

Paris, qui pour la première fois depuis longtemps ne termine pas l’intersaison sur la plus haute marche du championnat, va devoir lui trouver un successeur. Repasser devant Lyon et Lille en Ligue 1, gérer une infirmerie bondée, aborder au mieux le 8e de finale de la Ligue des champions face au Barça … Le prochain homme fort du PSG aura fort à faire.