PSG : testé positif à la Covid-19, Mauricio Pochettino donne de ses nouvelles

Interrogé par El Larguero sur la Cadena SER, le technicien argentin des parisiens a donné de ses nouvelles pour rassurer les supporters.

«J’ai quelques symptômes du coronavirus. J’ai ressenti de violents maux de tête et une grosse fatigue. Ces derniers jours, je n’ai pratiquement plus de fièvre. Ça va mieux. J’ai de la chance, mais il ne faut pas baisser la garde. Je dois faire attention et suivre les protocoles. Jeudi, je serai à nouveau testé et j’aurai une prise de sang pour voir si je peux être au match vendredi», a-t-il confié, appelant à la vigilance et au respect des règles sanitaires en vigueur.