PSG – stade Brestois : les Xl officiels avec Steve Mounié laissé à la touche !

Sublime coup franc de Lionel Messi, magnifique demi-volée de Antoine Griezmann, la victoire du FC Barcelone n’a manqué de rien ce soir pour être bien assaisonnée. Revivez en vidéo, les quatre buts marqués.

1er but signé Antoine Griezmann : suite à une passe contrée de Sergio Busquets, le Français se retrouve avec le ballon dans les pieds, se retourne et tir dans les filets (11e).

2ème but, inscrit par Lionel Messi : Griezmann déborde côté gauche et décale pour l’Argentin dans l’axe, qui a tout le temps pour ajuster la cage de Rui Silva d’une magnifique frappe en pleine lucarne (35e).

3e but et doublé de Messi : suite à une faute obtenue par Pedri, aux 18 mètres, à l’entrée de la surface. Le sextuple Ballon d’Or tire côté opposé et vient placer le ballon dans le petit filet du gardien andalou (41e).

4e but et doublé de Griezmann : servi par Ousmane Dembélé côté droit, l’ancien Colchoneros surprend le portier adverse sur une splendide demi-volée (63e).