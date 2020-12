PSG : «On ne peut pas parler de Lionel Messi aujourd’hui», Nasser Al-Khelaïfi

Au micro de RMC Sport, après la large victoire du PSG face à Basaksehir (5-1), Nasser Al-Khelaïfi a réagi avec amusement à la question qu’il attendait certainement sur Lionel Messi. Le nom de l’Argentin est lié avec insistance au PSG depuis la déclaration de Neymar clamant sa volonté de rejouer dès «l’année prochaine» avec le sextuple Ballon d’Or.

«Lionel Messi, beaucoup de gens en parlent au PSG l’été prochain. Il est libre en juin prochain. Est-ce que c’est une option pour le Paris Saint-Germain?», l’a interrogé Mohamed Bouhafsi.

Mais le dirigeant qatari a botté en touche. «Vous savez, on respecte tous les autres clubs, comme on a besoin que les autres clubs nous respectent, tempère-t-il. Pour moi, Messi est un joueur de Barcelone. On respecte Barcelone. On ne peut pas parler de ça aujourd’hui.»

Une intervention sur la même longueur d’ondes que celle de Leonardo la semaine dernière à ce sujet. «On doit garder du respect, c’est un joueur du Barcelone, avait expliqué le directeur sportif sur Canal+. Quand on touche à nos joueurs, on est pas contents, alors on ne touche pas les joueurs des autres. Ce n’est pas le moment de penser au mercato, on est très contents de l’effectif qu’on a. Aujourd’hui, beaucoup de respect pour Messi, pour Barcelone, mais ce n’est pas le moment de parler de ça.»

Désireux de quitter le Barça l’été dernier, Lionel Messi était finalement resté pour ne pas aller au bras de fer avec son club de toujours. Mais l’avenir de l’Argentin reste très incertain puisqu’il arrive en fin de contrat l’été prochain. Le sextuple Ballon d’Or sera libre de s’engager avec le club de son choix à partir de janvier.

La volonté de Neymar de rejouer avec Messi a relancé les spéculations sur une possible arrivée l’attaquant argentin à Paris. Le Barça, touché par une violente crise économique, semble en effet dans l’incapacité de réunir les deux joueurs sous le même maillot. Cela n’empêche pas les candidats à la présidence du club de faire de la prolongation de Messi une promesse de campagne.