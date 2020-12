PSG : «On est tous des êtres humains, c’est intolérable», Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est revenu sur la décision prise de ne pas reprendre le match mardi, suite aux supposés propos racistes du 4e arbitre à l’encontre de Pierre Webo.

Invité à revenir sur cet épisode au micro de la chaîne Téléfoot, l’attaquant français du Paris Saint-Germain s’est félicité du refus des 22 acteurs de revenir sur le terrain.

«Je pense qu’il y a plein de choses qui ont été dites, de slogans… Mais il n’y a rien de mieux que les actions. Hier (mardi), on a été actifs, on a montré qu’on était fatigués, qu’on ne voulait plus jamais subir ça. On est tous des êtres humains, c’est intolérable. J’espère que tout le monde a bien vu. Les gens en ont marre, il faut vraiment faire quelque chose. On n’était pas déçus de ne pas jouer, on a pris la décision de rentrer au vestiaire. On était fiers. On ne veut plus laisser passer ce genre de choses. À force de laisser passer, on va laisser croire que c’est normal et ce n’est pas le cas. On est vraiment contents de ce qu’on a fait. Aujourd’hui (hier), il fallait se remettre la tête au foot, on l’a très bien fait et on est contents.»

L’UEFA a annoncé l’ouverture d’une enquête disciplinaire qui, si les mots de Sebastian Coltescu sont confirmés, risque d’entraîner de lourdes sanctions.