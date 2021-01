PSG – OM : Marco Verratti prévient les Marseillais

Interrogé sur le site officiel du PSG, Marco Verratti a lancé un ultimatum à l’Olympique de Marseille surtout à cause de la récente défaite (1-0).

Ce mercredi soir à 21 heures, le Paris Saint-Germain va jouer l’Olympique de Marseille pour le Trophée des Champions. Un choc très épicé et ardu qui s’annonce déjà dans les coulisses. Interrogé sur le match, Marco Verratti quant à lui, a lancé le challenge.

«dès mes premiers instants ici, on m’a expliqué la rivalité avec Marseille. C’est quelque chose d’important pour tout le monde au club. Et nous essayons de transmettre cela aux joueurs qui arrivent ensuite. C’est un match différent des autres, qui compte beaucoup pour les supporters.»

«Les supporters et nous, nous sommes une famille, c’est pour cela que nous devons toujours donner un peu plus quand nous jouons Marseille, et quand on porte ce maillot, la rivalité prend tout son sens. Mais il faudra surtout rester sereins, penser au match et bien travailler pour aller chercher ce premier trophée de la saison», a-t-il lâché avant de revenir sur la récente débâcle.

«Nous avons beaucoup gagné contre eux, à chaque fois que nous les avons reçus. Le dernier match, nous l’avons perdu, même si nous méritions sans doute mieux, compte tenu des occasions que nous avons eues. Nous avons perdu parce que nous sommes sortis du match. Mercredi, nous allons devoir nous concentrer sur ce que nous savons faire : jouer au football et remporter le trophée. Et contre Marseille, c’est un double objectif», a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, les Phocéens aussi ne pensent pas être laxistes. Rendez vous demain !