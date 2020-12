PSG : Neymar, la petite sortie qui fait l’effet d’une bombe

Les images d’une vidéo d’un producteur de musique pris à partie par des policiers ont fait réagir plusieurs footballeurs, parmi lesquels Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Sur les réseaux sociaux, les attaquants français ont dénoncé les violences policières et le racisme dans l’Hexagone. Le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a répondu à la sortie de l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’avant-centre du FC Barcelone.

Interrogé sur RTL, il a regretté que les sportifs veuillent retenir cet épisode et ne pas parler des violences subies par la police.

«Certains ont la dignité sélective. On peut aussi être particulièrement blessé à ce que représente notre pays, le drapeau français, la France. Lorsqu’on voit qu’une commissaire de police doit avoir une attelle en fer à la place de son bras parce qu’elle prend un pavé, alors qu’elle essayait de secourir des personnes, qu’un major de 50 ans a été roué de coups à terre et qu’on le filme. Quand j’étais petit, on me disait qu’il fallait aider les policiers. Je regrette parfois la dérive d’une partie de la société.»