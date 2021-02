PSG : Neymar, incertain contre le FC Barcelone ?

Chose promise chose due, Ivan Rackitic avait promis qu’il ne célébrera pas son but contre le Barça s’il arrive à marquer, et il l’a fait. Véritable signe de respect !

Hier contre le FC Barcelone dans son fief, le FC Séville n’a pas tremblé (2-0). D’abord par un premier but signé Jules Kounde (25e), le milieu croate fait le break ensuite à cinq minutes de la fin.

Rackitic servi dans le dos de la défense après une glissade de Samuel Umtiti, a efficacement dompté Ter Stegen pour inscrire le second but de la rencontre et son 100e au club.

Et comme il l’a promis, l’ancien catalan n’a pas célébré son but : «Avec moi, ils n’ont pas respecté leurs promesses mais j’ai vécu beaucoup de bons moments là-bas et je ne célébrerais pas si je marque», avait déclaré Ivan Rakitic en début de semaine.