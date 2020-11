PSG – Malaise : «On peut critiquer Neymar mais…», Sidney Govou

Dominé par le RB Leipzig (2-1) mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a cruellement manqué de la créativité de Neymar. Même son excès d’individualisme aurait fait du bien aux Parisiens.

Sidney Govou a regretté l’absence du Brésilien qui, malgré sa tendance à jouer tout seul, a au moins le mérite de tenter quelque chose. «Ils ont quand même fait une bonne première période. Si Di Maria marque son penalty, ça change beaucoup de choses. Je les ai trouvés plutôt à l’aise en première période», a noté le consultant du Late Football Club.

«Mais moi ce qui me dérange, c’est ce manque d’intensité, ce manque d’envie de jouer vers l’avant. On peut faire des erreurs techniques, ça arrive. Mais quand il ne se passe rien, ça me dérange.»

«On peut critiquer Neymar mais…»

«Je trouve que les Parisiens ronronnent, ils se font des passes un peu trop tranquilles. Un joueur comme Neymar fait des différences sur ce genre de match. Il est capable de dribbler, de provoquer quelque chose. On peut le critiquer parce qu’il en fait certainement trop de temps en temps. Mais quelque part, il emmène les joueurs avec lui», a défendu l’ancien Lyonnais, qui sera peut-être plus compréhensif avec le numéro 10 parisien à l’avenir.