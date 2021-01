PSG : Léonardo justifie le limogeage de Thomas Tuchel !

Trois semaines après le départ de Thomas Tuchel, Leonardo est revenu sur les raisons d’une telle décision dans un entretien avec France Football ce mardi.

Cela fait déjà près d’un mois que le Paris Saint-Germain a licencié son ancien entraîneur allemand. Thomas Tuchel a quitté la capitale française le 24 décembre 2020 et pour quelle raison ?

Dans un entretien avec France Football, Leonardo le directeur sportif du PSG a révélé les dessous de ce renvoie.

«On savait, et il (Tuchel) savait, que ce serait difficile de renouveler son contrat à la fin de la saison… Mais là, nous avons décidé d’anticiper un peu. (…) On n’a pas changé de coach pour faire les beaux. (…) Je ne pense pas que ça pouvait être une surprise pour Tuchel. Ce n’était pas la première fois que l’on parlait ensemble de la situation. Peut-être qu’il ne me comprenait plus…», a-t-il d’abord clarifié.

«On ne dirige pas un club avec des caprices. Vous croyez que l’on dépense des millions dans l’achat de joueurs ou la construction d’un nouveau centre d’entraînement et que l’on va passer juste quelques minutes pour se séparer d’un coach sur un coup de tête ?», a ajouté et conclu le brésilien.