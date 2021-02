PSG : le message de Neymar après sa blessure

Neymar a publié un message sur les réseaux sociaux quelques heures après sa sortie sur blessure lors du 32e de finale de la Coupe de France entre Caen et le PSG (0-1). L’inquiétude est de mise avant le choc face au Barça en Ligue des champions.

Neymar a pris l’habitude, ces derniers temps, de publier de nombreux messages sur les réseaux sociaux jusque tard dans la nuit. Mais celui diffusé sur Twitter mercredi soir n’a rien à avoir avec l’émission de télé-réalite BBB 21 (Big Brother Brasil 21), dont il est un téléspectateur très assidu. Cette fois, l’attaquant du PSG remet son destin à Dieu après sa sortie sur blessure lors du 32e de finale de la Coupe de France entre Caen et le PSG (0-1), mercredi.

Passeur décisif sur le but de Moise Kean (49e), le Brésilien a été remplacé dix minutes plus tard. Il a quitté le terrain en grimaçant et en se tenant l’adducteur avant de rejoindre directement les vestiaires. Il a aussi été aperçu en train de boiter au moment de quitter le stade Michel-d’Ornano.

L’inquiétude plane sur le joueur et le PSG à moins d’une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des champions sur le terrain du FC Barcelone. «Honneur et gloire à Dieu dans tous ces moments», a écrit Neymar sur son compte Twitter en priant pour être rétabli avant les retrouvailles avec son ancien club.

l’issue de la rencontre mercredi, Mauricio Pochettino, entraîneur parisien a confirmé l’alerte autour de sa star. «Neymar est sorti blessé, touché à l’adducteur, a déclaré le technicien argentin en conférence de presse. Demain (ce jeudi, ndlr), le staff médical va l’examiner pour connaître le diagnostic. On espère que ce n’est pas grand chose, mais il faut attendre.»

Très en vue sur le terrain normand, Neymar n’avait aucune raison d’être préservé pour cette rencontre, selon Pochettino qui assure n’avoir aucun regret de l’avoir aligné. «Il était en condition pour jouer, a-t-il rappelé. Ce sont des choses qui arrivent.»

Le club est désormais suspendu au verdict médical d’un joueur qui a déjà manqué deux rendez-vous huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis son arrivée, en raison de blessures. Ce fut le cas en 2018 face au Real Madrid, puis en 2019 contre Manchester United. La saison passée, il avait joué et s’était montré décisif contre le Borussia Dortmund à ce stade de la compétition