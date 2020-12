PSG : la réaction de Neymar après la victoire contre Istanbul

Après le scénario du racisme, le Paris Saint-Germain a rempli sa formalité ce soir en battant le Basaksehir sur un score lourd 5 buts à 1.

Le match était interrompu hier et reporté pour ce mercredi soir à 18h55 à cause de ces propos racistes proférés par le quatrième arbitre à l’égard de Pierre Wébo.

La rencontre de cette soirée a démarré par un message fort passé par les deux équipes toutes vêtues en tee-shirt blanc signé «No to racism» qui veut dire «Non au racisme». Les joueurs avaient porté le tee-shirt pendant l’échauffement.

Le stade Parc des princes a ensuite installé des affiches portant le même message et des banderoles qui apportent un soutien fort et indéfectible à Pierre Wébo.

Ensuite, avant le coup de sifflet, les deux équipes formant un rond au niveau du centre, ont posé un genou à terre en guise de prouver leur engagement pour la lutte contre le racisme.

Une rencontre calme et apaisée qui crucifie l’Istanbul Basaksehir !

Après le vibrant message, l’arbitre néerlandais a ainsi relancé les deux équipes pour la suite du duel à partir de la 13e minute.

Très rapidement, le Paris Saint-Germain déjà qualifié faire encaisser à son vis-à-vis deux somptueux buts.

C’est le brésilien, Neymar Junior qui a inscrit ce doublé respectivement à la 21e et 38e minutes. Avant la pause, Kylian Mbappé en rajoute un troisième but (42e).

Le PSG a ainsi déjà plié le match. Mais tout juste après la pause, il porte le nombre de buts à cinq grâce à un troisième but de Neymar (50e) et un second but de Mbappé (62e).

L’unique but du club turc n’a apparu que à la 57e minute par Topal qui ne modifie rien en faite. Le Paris Saint-Germain tient ainsi la tête du groupe H et va attendre le tirage du final 16. L’Istanbul Basaksehir quant à lui va plier bagage.