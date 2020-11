PSG : «Là, je ne peux pas accepter les mêmes raisons», Thomas Tuchel très déçu

Après le match nul concédé contre les Girondins de Bordeaux (2-2) samedi soir lors de la 12e journée de Ligue 1, Thomas Tuchel n’a pas caché sa déception devant les médias.

«Je suis très déçu. Je ne veux pas accepter notre deuxième mi-temps. Jouer un match de L1 comme ça n’est pas assez sérieux. Sans efforts, c’est mérité, on ne peut pas gagner. J’ai vraiment eu l’impression que ça suffisait une fois contre Monaco (2-3) mais je me suis trompé. Pour moi, on a perdu ce match, car je ne peux pas accepter la seconde mi-temps (…) Notre responsabilité est de ne pas finir le match.

Après Monaco, j’ai défendu l’équipe. C’était juste après la trêve, beaucoup de joueurs avaient fait des matchs avec de longs voyages. Là, je ne peux pas accepter les mêmes raisons, car on a eu trois jours pour récupérer et on a encore trois jours pour récupérer. Ce n’est pas assez sérieux de jouer en seconde période comme ça.

L’amour pour le jeu commande qu’on donne tout. Vous savez que je défends toujours mon équipe quand il y a des raisons ou quand on donne tout. Mais là je ne peux pas. Je ne vois aucune explication par rapport à cette seconde mi-temps», a reconnu le coach du PSG après la rencontre.