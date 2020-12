PSG-Istanbul : l’UEFA annule le carton rouge de Pierre Wébo traité de «négro» !

À en croire les informations relayées par Besoccer, la haute instance du football vient d’annuler le carton rouge écopé par Wébo depuis le banc de touche.

Une première bonne nouvelle dans cette affaire. En effet, le quatrième arbitre a fait savoir à l’arbitre central certains propos du staff de Istanbul Basaksehir qui ne sont du tout cordial.

Ce dernier sans plus rien demander, brandi un carton rouge à Pierre Wébo, puisqu’il est le plus désigné par l’arbitre roumain pour la contestation.

Par la suite, le pire s’est produit avec le terme «négro», où tous les joueurs ont quitté le stade exigeant le départ du quatrième arbitre. Et comme on le sait, le match a été interrompu et reporté pour ce mercredi.

Malgré que L’UEFA est en train de mener des enquêtes sur les faits, ceci ne l’empêche pas de revenir sur ce fameux carton rouge.

Ce mercredi, RMC Sport annonce que l’UEFA aurait annuler le carton rouge de Webo et qu’il pourrait donc reprendre sa place sur le banc à la reprise du match d’aujourd’hui. La bonne nouvelle !