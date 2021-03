PSG : Di Maria sera prolongé !

Dans une interview à RMC Sport, Leonardo, le directeur sportif du Paris SG a annoncé que la prolongation de Angel Di Maria avec le club est sur la bonne voie.

Arrivé à Paris en 2015 après une saison compliquée à Manchester United, l’Argentin de 33 ans et le Paris SG ont trouvé un accord pour une prolongation d’une saison.

«Nous avons l’idée de le prolonger. Les choses sont en bonne voie, a affirmé le Brésilien sur RMC. On y travaille. On verra dans les prochains jours si on arrive à concrétiser les discussions par une signature», a laissé entendre Leonardo à RMC Sport.

Cependant, une fois que l’opération sera bouclée, Angel Di Maria aura encore une bonne saison à passer avec le club de la capitale française jusqu’en 2022. Ceci peut aussi lui permettre de partager le vestiaire avec Lionel Messi, si ce dernier arrive à rejoindre le Paris Saint Germain l’été prochain.