PSG : Di Maria incertain contre le FC Barcelone

Double buteur contre le club africain Al Ahly (0-2), Robert Lewandowski rêve de remporter le sixième titre de la saison avec le Bayern Munich au titre de la saison 2019-20.

Champion de la Bundesliga, de la coupe d’Allemagne, de la Supercoupe d’Europe, de la Champions League… le Bayern Munich a tout raflé lors de la saison dernière 2019-20. Et maintenant, il pense en rajouter un sixième trophée dont celui de la coupe du monde des clubs.

Surtout la machine à but Robert Lewandowski est très motivé pour cette distinction. L’attaquant polonais a inscrit deux buts contre les égyptiens hier soir et les a envoyé out.

«Aujourd’hui (lundi) nous aurions voulu marquer le deuxième but un peu plus tôt, mais maintenant nous sommes en finale. Nous allons nous concentrer sur notre prochain match contre les Tigres. J’ai très envie. Nous voulons un autre titre, le sixième de la saison (au titre de 2020 ndlr). Le plus important reste à venir», a déclaré le Polonais après la victoire face aux Égyptiens.

Pour la finale, le Bayern Munich n’a affronter Les Tigres d’André-Pierre Gignac ce jeudi à 19h00, à Doha (Qatar). On reste caler !