PSG : ce que Leonardo attend de Mauricio Pochettino !

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est revenu encore une fois sur les rumeurs qui envoient Messi à Paris. Et selon le dirigeant parisien, on va devoir attendre.

Dans un entretien avec France Football, Leonardo a fait un point sur les dossiers forts du Paris Saint-Germain, surtout sur Neymar, Mbappé et Messi. Et pour le cas de l’argentin, la suspense n’est toujours pas levée.

«Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n’est bien sûr pas le moment d’en parler, ni d’y rêver. (…) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n’est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où… Quatre mois dans le football, c’est une éternité, surtout dans cette période», a déclaré le brésilien.