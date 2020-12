PSG : année terminée pour Neymar !

Sur ses réseaux sociaux ce samedi, le roi Pelé a tenu adresser ses mots de remerciement à l’endroit de Lionel Messi qui vient d’égaler son record avec le FC Barcelone.

De la tête, La Pulga a réalisé un exploit inédit. Après une faute de Gaya dans la surface sur Antoine Griezmann, Lionel Messi obtenait un penalty. Un penalty qui était repoussé par les gants de Jaume Domenech.

Mais, Jordi Alba était sur la trajectoire du ballon et centre fort vers le but. Au second poteau, Leo Messi est toujours là et envoie le ballon de la tête dans les filets de Valence et égalise le score.

Malheureusement, au terme des 90 minutes ils n’ont pas pu empocher les trois points, mais le natif de Rosario s’est offert un record historique.

Messi a sur ce coup marqué 643 buts en 748 matches officiels avec le Barça selon le club (soit un but tous les 1,16 matches), tandis que Pelé avait marqué 643 buts en 757 rencontres avec le club voisin de Sao Paulo, Santos FC (soit un but tous les 1,17 matches), où il avait joué 18 années.

Un effort qui mérite d’être salué. Sur ses réseaux sociaux, le roi Pelé a félicité La Pulga avec un message poignant.