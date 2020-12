Propos raciste : le 4e arbitre désigné coupable donne sa version

Pointé du doigt, l’arbitre roumain Sebastian Coltescu a enfin rompu le silence. Dans des propos relayés par ses proches, il se dit aussi être contre le racisme.

Et pourtant, il l’avait bel et bien prononcé hier. Ce mot triste qui a tout chamboulé «négru». Depuis hier, ses propos défraient les médias et tout le monde en parle.

Rapproché par son alentours, il a lui aussi décidé de lâcher quelques mots concernant l’incident : «J’essaye juste d’être bon. Je ne lirai aucun site ces jours-ci. Quiconque me connaît sait que je ne suis pas raciste ! J’espère au moins ça», ont relayé ses proches pour ProSport.