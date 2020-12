Propos raciste : la fédération roumaine s’insurge contre leur arbitre

Pour avoir été à la base de la scène surréaliste de ce mardi soir, L’UEFA a décidé de changer le corps arbitral et d’appeler en rescousse le néerlandais Makkelie.

L’arbitre roumain Sebastian Coltescu et ses collègues ne seront plus au contrôle du match de ce soir. Après plusieurs analyses et les conditions imposées par le club turc, L’UEFA a décidé de les remplacer.

Ainsi, Ovidiu Hațegan cédera sa place au Batave Danny Makkelie. Il sera assisté par son compatriote M. Diks et les Polonais, Messieurs Boniek et Frankowski. La rencontre va reprendre à la 13e minute ce mercredi à 18h55.