Promesses bizarres : ce que ferait Angel Di María pour jouer avec Lionel Messi au PSG

Lui et Lionel Messi ont joué ensemble et ont noué une forte amitié et ont raconté ce qu’on lui avait dit quand il avait demandé à Lio son avenir.

Lionel Messi a plus de 15 ans en tant que joueur de football de haut niveau. Il a rencontré beaucoup de monde et s’est fait plusieurs amis au cours de sa carrière avec le FC Barcelone et l’équipe nationale d’Argentine.

Et il a récemment rencontré l’un de ces amis, qui l’a interrogé sur son avenir après l’été prochain, à l’expiration de son contrat avec son club actuel.

Son ami était Emiliano Armenteros, qui a joué aux côtés du GOAT pour l’équipe nationale argentine U-20 et a remporté la Coupe du monde dans cette catégorie en 2005, Messi marquant les deux buts de cette finale.

Armenteros, maintenant à la retraite, travaille au Rayo Vallecano, l’équipe que le FC Barcelone a battue 2-1 en Copa del Rey et a eu une petite discussion avec lui.

Et quand on a demandé à Armenteros s’ils parlaient de l’avenir de Messi, il a répondu: «Oui, il m’a dit». L’ancien coéquipier lui a posé la question parce que tout le monde veut le savoir. Mais la star a juste esquivé la réponse et lui a dit qu’il ne savait pas. Quoi qu’il en soit, son ami pense que Messi quittera le club.

Armenteros pense que Messi rejettera le projet de David Beckham à l’Inter Miami CF et tente de trancher entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Il pense que la star veut vraiment rester, mais ce ne sera pas possible en raison de la crise à laquelle l’équipe est confrontée en ce moment.