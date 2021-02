Programme foot de la journée

Découvrez le programme foot de ce mardi 2 février 2021 avec le championnat anglais et les autres tournois nationals disputés en Italie, en Espagne et en Allemagne.

Angleterre : Premier League

Aujourd’hui, démarre la 22e journée dans le championnat britannique. Au classement général se trouvent le Manchester City, Manchester United et Liverpool, qui sont les trois premiers sommet avec peu d’écart en terme de point. Parmi eux, c’est les Reds Devils qui se jettent premièrement à l’eau et se doit de gagner pour fuir la patrouille Reds et de frustrer les Blues Sky.

Matchs du jour :

19h00 : Sheiffield United – West Bromwich

19h00 : Wolve – Arsenal

21h15 : Man United – Southampton

21h15 : Newcastle – Crystal Palace

Espagne : Coupe du Roi

En ouverture de la finale 8 de la Coupe du Roi, les Sevillans sont les premiers à ouvrir le bal. Ivan Rackitic, Jules Kounde et les siens vont affronter dans la soirée de ce mardi l’équipe de Almeria.

21h00 : Almería – FC Séville

Italie : Coppa Italia

Du côté de l’Italie, s’annonce ce jour une rencontre très ardue pour les demi-finales. L’Inter Milan précédent tombeur de l’Ac Milan (2-1) défie la géante Juventus de Cristiano Ronaldo à domicile. Un véritable derby à goût mirobolant à ne pas raté.

20h45 : Inter Milan – Juventus

Allemagne : Coupe d’Allemagne

Le tournoi allemand ouvre Aujourd’hui son 3eme tour avec quatre rencontres à l’affiche sans Bayern Munich déjà éliminé.

Matchs du jour :