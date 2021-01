Programme du jour avec les championnats d’élites de l’Europe

Les phases de groupe se poursuivent avec le Championnat d’Afrique des Nations. Et ce samedi 23 janvier 2021, le groupe D va disputer sa deuxième journée avec des rencontres palpitantes.

Le premier choc de la journée est un duel entre premier et deuxième du groupe D. La Zambie et la Guinée toutes sorties victorieuses lors de la première journée vont s’affronter ce samedi.

Avec les mêmes points (3pts) et le même nombre de buts marqués (1 but), l’équipe qui sortira perdante cet après-midi risque de perdre sa place au sommet du classement.

De telle situation qui pourrait bien profiter la Namibie et la Tanzanie qui occupent actuellement les deux dernières places (3e et 4e) du groupe avec 0 point au compteur et 0 but marqué également.

Cependant, une victoire des deux côtés quelque soit les équipes gagnantes va relancer quasiment la situation du groupe. Mais en cas de match nul enregistré sur les deux rencontres, la Namibie et la Tanzanie auront du fil à retordre pour la troisième journée.

Programme de la journée :

Zambie – Guinée | 16h à Limbe [groupe D]

Namibie – Tanzanie | 19h à Limbe [groupe D]

Situation du groupe D :

Guinée : ……… 3 pts

Zambie :……… 3 pts

Tanzanie :…….. 0 pt

Namibie :……. 0 pt

Résultats des rencontres précédentes (1ère journée) Mardi 19 janvier